Davide Astori : Mort à 31 ans du joueur italien, juste avant un match...

Bien évidemment, le match Udinese-Fiorentina, qui était prévu à 15h a été reporté à une date indéterminée, a annoncé le club hôte. Preuve de l'onde de choc provoquée par la mort d'Astori, le match Genoa-Cagliari (qui devait se jouer ce dimanche à 12h30) a également été reporté. Le décès a été annoncé sur les écrans du stade et plusieurs joueurs, alors à l'échauffement, ont quitté la pelouse pour rejoindre les vestiaires. Dans la foulée, la fédération a annoncé que toutes les rencontres, ici compris le derby entre l'Inter Milan et le Milan AC (où Astori a été formé), ont été annulées.

Durant sa carrière, Astori a porté les maillots de Cagliari et de l'AS Roma avant de rejoindre la Fiorentina en 2015, où il a disputé 85 rencontres et inscrit 3 buts. Il a également porté à 14 reprises le maillot de l'Italie et marqué un but pour la Squadra Azzurra.

Il avait une petite fille de 2 ans, Vittoria, fruit de son amour pour l'actrice et modèle Francesca Fioretti.