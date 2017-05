Debbie Rowe : L'ex-femme de Michael Jackson met le feu à la maison d'une amie

C'est décidément une bien sombre période pour la malheureuse Debbie Rowe. L'ex-femme de Michael Jackson va de Charybde en Scylla après son traitement contre un cancer du sein. Alors qu'elle vient de terminer sa chimiothérapie pour venir à bout de sa maladie, la maman de Paris (19 ans) et Prince Jackson (20 ans) est partie quelques jours se reposer dans le Vermont.

L'ancienne infirmière de 58 ans a pris ses quartiers dans le cottage d'une de ses copines, mais ce qui aurait dû être un chouette séjour a rapidement tourné au cauchemar quand la pauvre femme... a mis le feu à la maison ! D'après les informations du site américain TMZ, le bâtiment construit en 1937 n'est plus qu'un tas de cendre depuis qu'il a été ravagé par un incendie, qu'a provoqué Debbie Rowe.

La propriétaire des lieux a profité de son passage pour entreprendre la rénovation de son parquet, avec de l'huile de lin. Après un travail harassant ce mardi 30 mai, Debbie qui lui donnait un coup de main a jeté l'éponge quelques heures pour s'offrir un break dans la maison d'à côté, abandonnant son torchon dans une flaque d'huile du salon. Seulement voilà, par un étrange procédé chimique, les émanations de l'huile de lin étant extrêmement inflammables ont fini par enflammer le torchon abandonné, qui s'est embrasé, et avec lui tout le reste de la baraque.

Cerise sur le gâteau : l'apprentie pyromane qui s'ignore n'a rien entendu du tout, à cause du vent qui soufflait... et qui n'a pas dû arranger le problème. Le temps qu'elle percute ce qui se passait, il était déjà bien trop tard. Le mal était fait ! Heureusement, son amie a décidé de ne pas lui en tenir rigueur, soulagée qu'il ne lui soit rien arrivé et sa maison étant heureusement couverte par l'assurance.

Coline Chavaroche