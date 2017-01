Paris, la fille de Michael Jackson : "Moi-même, je me considère noire"

La mort de Michael Jackson a ouvert la porte aux plus folles rumeurs. Parmi celles-ci : la question de la filiation de ses trois enfants Prince (19 ans), Paris (18 ans) et Blanket (14 ans). Pour beaucoup, les enfants du roi de la pop ne seraient pas légitimes, étant donné leur couleur de peau. L'ancien chanteur des Jackson Five n'a cessé de se l'éclaircir au fil des années, contrairement à ses trois enfants, venus au monde avec la peau claire. Mais pour sa seule fille, il ne fait aucun doute que l'interprète de Thriller est bel et bien son père.

"Il a toujours été mon père, il en a toujours été ainsi et ça le sera toujours. Les gens qui le connaissaient vraiment très bien disent souvent qu'ils le voient à travers moi et que ça en est presque inquiétant", a-t-elle déclaré. L'adolescente, qui compte plus de cinquante tatouages sur le corps, a aussi évoqué "pour la première et dernière fois" les questions qui tournent autour de sa carnation.

"Moi-même, je me considère noire", a-t-elle assuré en se souvenant de ce que son père, d'origine afro-américaine, lui répétait plus jeune : "Il me regardait droit dans les yeux en me pointant du doigt pour me dire que j'étais noire et que je devais être fière de mes racines. C'est mon père, pourquoi m'aurait-il menti ? Je me suis contentée de croire ce qu'il disait car, à ma connaissance, il ne m'a jamais menti."

Quand j'étais très jeune, ma mère n'existait pas...

Si la question de sa filiation ne s'est jamais posée pour Paris, en revanche à l'âge de 10 ans elle a commencé à s'interroger sur l'existence de sa mère. "Quand j'étais encore très, très jeune, ma mère n'existait pas. Puis j'ai commencé à comprendre [qu'un homme ne pouvait pas donner la vie] et j'ai demandé des réponses. Je lui ai demandé son nom, il m'a répondu que c'était Debbie. Ca me suffisait de savoir cela", a-t-elle expliqué. Ce n'est qu'à la mort de M.J. qu'elle a pris contact avec son ex-infirmière.

"Quand ma mère est entrée dans ma vie, je n'avais pas besoin d'une figure maternelle parce que j'en avais déjà plein. C'était plus une relation adulte", a-t-elle raconté. Leurs débuts ont été forcément quelque peu compliqués, mais les deux femmes entretiennent aujourd'hui une bonne relation. Paris Jackson, en couple avec le rockeur Michael Snoddy, est un véritable soutien pour Debbie Rowe, qui lutte actuellement contre un cancer du sein.

Coline Chavaroche