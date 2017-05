Mais qu'elle se rassure, ce nouveau look lui va à ravir et elle est toujours aussi belle. Delphine a apparemment profité de la fin des enregistrement de la nouvelle saison de Fort Boyard pour passer chez le coiffeur. Miss Alsace puis France 2012 est en effet l'un des personnages du fort depuis l'été 2013. Elle y incarne avec conviction les deux soeurs maléfiques Blanche et Rouge.

Dans un autre registre, Delphine était récemment présente à Cannes à l'occasion du Festival international du film. C'est avec une coiffure un peu folle et dans une jolie robe signée Christophe Guillarmé qu'elle a monté les fameuses marches.

Une question demeure... Que pense Jérôme, son chéri avec qui elle vit le grand amour depuis plus de 10 ans, de ce nouveau look ?