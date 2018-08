Delphine Wespiser topless avec son chéri Roger, vacances torrides à Djerba

Entre Delphine Wespiser et Roger Erhart, c'est l'amour au grand jour ! Depuis deux ans, Miss France 2012, âgée de 26 ans, a trouvé l'homme de sa vie en la personne de cet entrepreneur de 52 ans qu'elle avait rencontré lors d'une soirée en boîte de nuit. Si elle n'a présenté officiellement son compagnon que le 11 juillet 2018, Delphine Wespiser s'affiche désormais sans complexe avec Roger.

En vacances à Djerba au début du mois d'août, le couple avait assisté à la grande fête organisée à l'hôtel Radisson Blu à l'occasion de la 3e édition du Festival Beach Party. Delphine Wespiser y avait alors réalisé un photoshoot très sexy.

Cette petite parenthèse sous le soleil tunisien leur a permi de se retrouver en intimité. Et c'est à la mer qu'ils ont le mieux profité l'un de l'autre. Plus amoureux que jamais, Delphine et Roger étaient inséparables dans l'eau. Longs baisers, parties de rigolades, câlins pleins de tendresse... La reine de beauté s'est même laissée aller à faire du topless.

Pour le magazine Gala, Delphine Wespiser s'est confiée pour la première fois sur la différence d'âge dans sa relation avec Roger : "Avant de connaître Roger, j'avais une amie qui sortait avec un homme plus âgé et je lui faisais un peu la morale. (...) Mais j'ai compris en le vivant qu'en fait, on ne peut pas tout expliquer. Surtout pas en amour."

De retour à Paris depuis ses vacances de rêve, la belle brune prépare son grand retour à la télé. Elle endossera son nouveau rôle de chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, qui reprend le 3 septembre.