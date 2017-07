Demain nous appartient : Qui est Joffrey Platel, le séduisant médecin ?

Ce soir, TF1 diffuse un nouvel épisode de Demain nous appartient. L'occasion pour les téléspectateurs déjà fans du programme de l'été, qui a connu un démarrage canon, d'en savoir un peu plus sur Bastien Laval, incarné par Joffrey Platel.

Le personnage de Bastien Laval devrait au fil des épisodes s'affirmer comme l'un des rôles-clés de la saga. En effet, Joffrey Platel joue le rôle du Chef de clinique à l'hôpital de Sète. Il devrait d'ailleurs aider Anna Delcourt (Maud Baecker) à retrouver la mémoire après qu'elle a été retrouvée sur la plage de l'île singulière sans souvenirs.

Afin d'incarner ce personnage à la perfection, les scénaristes et producteurs de Telfrance (à qui l'on doit aussi Plus belle la vie sur France 3) ont fait appel au charmant jeune homme, qui n'est autre que l'ex-petit ami de Dounia Coesens. Passionné de théâtre, le comédien s'est d'abord formé en prenant des cours d'art dramatique au théâtre de St-Maur, puis en intégrant le Laboratoire de l'acteur-Hélène Zidi dans le 11e arrondissement de Paris.

Il a ensuite décroché plusieurs rôles au théâtre dans A quoi rêvent les jeunes filles et Les Troyennes de Agnès Delume, Treize à table puis L'Entreprise de Pierre Palmade ou encore plus récemment Tout le monde peut se tromper de Rodolphe Sand. Joffrey Platel a également été à l'affiche de divers courts métrages tels que Je suis un tombeur de Juliette Tresanini.

Le comédien est aussi apparu dans les séries Alice Nevers, le juge est une femme et Profilage. Au cinéma, il a eu un rôle dans le film Ennemis publics de Karim Abbou et Kader Ayd sorti en 2005. Dans un tout autre genre, le brun ténébreux est la voix officielle de Radio Nova et a participé à de nombreuses publicités télévisuelles.