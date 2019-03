Demi Lovato célibataire : la chanteuse et son chéri ont rompu

Comment se porte Demi Lovato sept mois après son overdose ? Selon le magazine People, la popstar de 26 ans a rompu avec son compagnon, le créateur de la marque Enfants Riches Déprimés, Henry Levy. Le très bien informé magazine américain ajoute que le jeune homme n'a jamais été, contrairement à ce que beaucoup croyaient, le coach en sobriété de l'artiste.

Le 24 juillet 2018, Demi Lovato était conduite d'urgence dans un grand hôpital de Los Angeles. Elle venait alors de faire une overdose. Après deux semaines d'hôpital, la chanteuse intégrait ensuite un centre de désintoxication dont la localisation était tenue secrète. Demi Lovato se rétablissait ainsi à l'abri des regards et commençait une nouvelle vie de sobriété.

En novembre, elle réapparaît dans Los Angeles en compagnie d'Henry Levy. En décembre, elle publie une série de tweets évoquant pour la première fois les événements des derniers mois : "Je suis sobre et reconnaissante d'être en vie et je m'occupe de MOI. Un jour, je dirai exactement ce qu'il s'est passé, pourquoi c'est arrivé et ce à quoi ma vie ressemble aujourd'hui... mais en attendant que je sois prête à partager ça avec les gens, arrêtez s'il vous plaît de fouiner et d'inventer des choses dont vous ignorez tout. J'ai encore besoin d'espace et de temps pour guérir."

Aujourd'hui, Demi Lovato travaillerait sur l'enregistrement d'un nouvel album. Sur Instagram, elle vient de poster une photo de son coach, à qui elle a accidentellement cassé une dent. Sa dernière story la montre en club, dans la cabine du DJ, le pop rockeur Travis Clark, leader du groupe We the Kings. Selon People, Demi Lovato continuerait d'être suivie et de prendre très au sérieux sa sobriété.