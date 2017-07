Demi Lovato : Sa pool-party façon Projet X avec Paris Hilton et Jamie Foxx

Demi Lovato prend sa revanche dans le clip de sa nouvelle chanson, intitulée Sorry Not Sorry. Si elle n'a pas précisé à qui s'adresse ce nouveau tube revanchard, la popstar de 24 ans met les choses au clair dès les premières paroles du titre : "La revanche est une sale p*te et bébé, pour le pire, c'est moi la meilleure."

Pour illustrer ses propos, l'ex-enfant star des écuries Disney a fait appel à tous ses copains. "Le 29 juin, Demi Lovato a organisé une pool-party. Nous avons tout filmé. Voilà ce qui s'est passé", peut-on lire au début du clip disponible dans notre player. S'ensuit une ribambelle de séquences tirées des festivités, que l'on croirait tout droit sorties du film Projet X.

Tandis que les invités s'amusent sur le dancefloor et s'embrassent à tout-va, Demi Lovato se déhanche avec l'acteur Jamie Foxx et le rappeur Wiz Khalifa, sur des sonorités mixées par la nouvelle reine de la night, la célèbre héritière devenue DJette Paris Hilton, avant de plonger dans un jacuzzi gonflable, rempli de bulles.

Vêtue d'un maillot une-pièce au décolleté furieusement échancré et les cheveux tirés en arrière en une queue de cheval sexy, l'interprète de Cool For The Summer est on ne peut plus torride. De quoi faire regretter à son ex Wilmer Valderrama ce qu'il a perdu...

Sa nouvelle vidéo ultrasensuelle, largement relayée sur les réseaux sociaux par sa copine Paris Hilton, ne manquera sans doute pas de faire parler d'elle. De quoi parfaitement assurer la promotion de son prochain album, dont est tiré ce nouveau morceau, mais dont la date de sortie ainsi que le titre n'ont pas encore été annoncés.