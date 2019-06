Denis Brogniart et sa femme Hortense amoureux à Roland Garros

Les célébrités du petit écran continuent d'affluer vers les Internationaux de tennis de Roland-Garros.

Jeudi 6 juin 2019, les photographes présents au Village du tournoi ont ainsi pu immortaliser Denis Brogniart, l'animateur culte de Koh-Lanta sur TF1, alors qu'il venait profiter du spectacle sportif avec sa compagne Hortense. Sur le photocall de l'événement, le couple assorti en jean, baskets a pris la pose avec complicité.

Cette sortie sportive à deux est une nouvelle preuve de leur histoire d'amour qui s'inscrit dans le temps. Mariés depuis 2007, Denis et Hortense ont eu des jumelles Lili et Violette en 2005 et une autre princesse, Blanche, née en 2006. De son côté, Denis Brogniart est également le papa de Dimitri né en 2000 d'une précédente relation.

Sur place, le couple a pu croiser la route de Laurence Ferrari (journaliste sur CNews et Canal+), souriante et stylée dans sa veste en cuir, mais aussi de sa consoeur Isabelle Ithurburu (Bonsoir ! et Canal Rugby Club sur Canal+), à l'aise et tendance dans son pull Lacoste bleu marine.

Plutôt timide lorsqu'il s'agit d'évoquer sa famille, Denis Brogniart (51 ans) avait accepté de faire une exception en 2017 lorsqu'il s'était rendu sur le plateau de Salut les Terriens (C8). L'animateur avait notamment évoqué sa rencontre avec Hortense qui était alors journaliste et sa collègue sur le tournage de la troisième saison de Koh-Lanta. Seule son assistante était au courant de leur relation. Seize ans plus tard, l'amour est toujours au rendez-vous !