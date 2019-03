Denis Brogniart présente son sosie et la ressemblance est bluffante !

Denis Brogniart s'est trouvé un sosie ! Mardi 5 mars 2019, une photo de Will Ferrell a été partagée sur la page Instagram officielle du magazine GQ. Très rapidement, de nombreux internautes ont été bluffés par la ressemblance entre l'acteur américain et l'animateur de Koh-Lanta (TF1).

Sur le cliché en question, Will Ferrell – connu pour ses rôles dans Very Bad Cops, Zoolander, Starsky et Hutch ou encore Ma sorcière bien-aimée – prend la pose de profil en jogging noir et doré, un faucon au bout des doigts. Ses cheveux poivre et sel légèrement bouclés, l'expression de son visage... L'acteur présente une ressemblance troublante avec Denis Brogniart, comme l'ont fait remarquer plusieurs fans en commentaires de la photo.