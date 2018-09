Denis Dugas : Mort du "papa" de Gribouille

Le monde de la télévision est une fois de plus en deuil. Le 15 septembre 2018, Denis Dugas est décédé à l'âge de 77 ans. Une nouvelle que ses proches ont annoncée sur Facebook trois jours plus tard avec la voix de Gribouille, l'une de ses célèbres marionnettes.

"Mes gribouilleurs que j'aime tant, mon gentil papa est parti au ciel samedi. Comme il se doutait que nous serions tous très tristes, il m'a demandé de ne jamais oublier de sourire et de colorer la vie de tous ceux qui m'entourent avec les plus belles couleurs de mes crayons et de mes feutres. Je te fais des gros câlins, mon papa Denis Dugas, et même si mes yeux sont bien mouillés depuis quelques jours, je vais continuer à croquer la vie, entouré de tous mes amis. Vous pouvez partager mes gribouilleurs pour garder un beau souvenir de mon Papa", peut-on lire en légende d'une photo sur laquelle le regretté dessinateur, comédien, marionnettiste et scénariste français pose au côté de plusieurs de ses marionnettes.