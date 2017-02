Denzel Washington, Taraji P. Henson... : Ravissants aux NAACP Image Awards

J-15 avant une nouvelle édition des Oscars, la cérémonie la plus prestigieuse de la planète ! Hollywood la prépare, point d'orgue de la saison des awards 2016-2017, avec d'autres remises de prix. Les "Figures de l'Ombre" Janelle Monáe, Octavia Spencer et Taraji P. Henson, Denzel Washington et la sublime Tracee Ellis Ross ont assisté ce week-end aux NAACP Image Awards...

C'est au Pasadena Civic Auditorium, dans la ville de Pasadena (Californie) qu'ont eu lieu les 48e NAACP Image Awards. Cette année encore, l'association NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) a mené son combat de promotion de l'art des minorités américaines en honorant les oeuvres et personnalités les plus influentes dans les domaines du cinéma, télévision, musique, et littérature. En ciné, Les Figures de l'Ombre (en salles le 7 mars) ont remporté le prix du Meilleur film, aux dépens de très sérieux concurrents tels que Birth of a Nation, Moonlight (sorti le 1er février), Loving (le 15 février) et Fences (sortie le 22 février). Taraji P. Henson a également remporté les awards individuels de la Meilleure actrice dans un film et une série dramatique, pour son rôle dans Empire.

Denzel Washington et Viola Davis (Fences), Dwayne Johnson, Mahershala Ali (Moonlight) les héros de la série Black-ish Anthony Anderson et Tracee Ellis Ross, et une Beyoncé enceinte et absente figurent également au palmarès des NAACP 2017 Image Awards. L'absence de Queen Bey a été palliée par les présences de l'irrésistible Kerry Washington, Laverne Cox ou encore Mandy Moore.

Côté messieurs, Terrence Howard, partenaire indicible de Taraji P. Henson dans Empire, Mike Colter et Xzibit avaient notamment fait le déplacement.

Retrouvez la liste des lauréats des 48e NAACP Image Awards sur le site de la cérémonie.