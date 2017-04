Diane Kruger et Clotilde Courau, rayonnantes ambassadrices du cinéma français

Après le Rendez-Vous with French Cinema à New York, le septième art tricolore a pris ses quartiers à Rome où se déroulera du 5 au 9 avril, le festival Rendez-vous avec le nouveau cinéma français. Lors de sa soirée d'ouverture à l'ambassade de France le mercredi 5 avril, plusieurs stars de notre cinéma national ont répondu présentes.

Diane Kruger, qui doit notamment donner une masterclass autour du film Les Adieux à la Reine le 6 avril, a largement aimanté les regards dans une robe Paule Ka à la fois sexy et glamour. Corset en haut et plus ample et fluide à partir des hanches, la tenue de l'actrice allemande et la sublime créature qui la portait ont fait crépiter les flashs, avant que la belle de 40 ans vue dans Joyeux Noël ou Sky ne soit rejointe par Clotilde Courau.

L'élégante actrice et princesse avait opté pour une robe noire fleurie, offrant son plus beau sourire au coeur de cette soirée romaine qui a vu défiler devant les photographes Louis Garrel (qui animera une carte blanche à l'Académie de France), Alba Rohrwacher (que l'on a pu voir dans Les Merveilles et Hungry Hearts), la réalisatrice de Planétarium Rebecca Zlotowski, Jasmine Trinca (Romanzo Criminale, L'Apollonide – Souvenirs de la maison close) ou encore Ernesto D'Argenio et Nancy Brilli (Piccoli equivoci).

Au terme du Rendez-vous avec le nouveau cinéma français à Rome, le festival prendra la route et visitera plusieurs autres villes italiennes, Naples, Palerme, Bologne, Turin, Florence et Milan.