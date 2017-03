Cécile de France "plus libre et plus zen" très loin de Paris...

Début mars, Cécile de France était à New York pour faire l'ouverture de l'annuel Rendez-Vous With French Cinema. Organisé par UniFrance, ce festival chargé de promouvoir le cinéma français à l'étranger convie chaque année des acteurs et metteurs en scène à venir présenter leurs travaux dans la prestigieuse ville américaine. En 2017, c'est le film Django qui a fait l'ouverture du festival, après avoir fait celle de la Berlinale quelques semaines plus tôt.

Un événement auquel Cécile de France, invitée par Isabelle Giordano (directrice générale d'UniFrance), a évidemment assisté avec plaisir, elle qui a une relation tout particulière avec New York. Elle y était venue pour la première fois en 2003, afin d'y faire la promotion de Haute Tension, le film d'horreur d'Alexandre Aja. "Je n'avais jamais voyagé aussi loin. J'étais complètement émerveillée. Tout ce que je connaissais de New York jusque-là venait de la télévision ou du cinéma", raconte l'actrice native de Namur à Gala.

Là-bas, elle découvre un tout autre d'esprit. "Pour eux, je suis exotique", glisse l'intéressée, qui attire les regards à Big Apple. Elle tournera ainsi Le Tour du monde en 80 jours, Au-delà (de Clint Eastwood) et y vivra même deux mois, avec sa famille, pour le tournage de Casse-tête Chinois, de Cédric Klapisch. C'est à Nolita, près de Little Italy, que Cécile aime prendre ses quartiers, "le meilleur de la ville, le plus branché". "Plus libre, plus zen" à NYC, Cécile de France s'y épanouit, découvre un autre regard sur sa personne. "Ici, on peut s'habiller n'importe comment, sans être jugé", confie la comédienne qui n'a jamais osé porter à Paris ce qu'elle arborait à New York.

Sur ces terres qu'elle apprécie, elle a profité du voyage avec UniFrance pour relancer des contacts. "C'est toujours bien de se rencontrer, qu'ils puissent sentir notre énergie. Et j'en ai à revendre en ce moment : je n'ai pas tourné depuis mai dernier", conclut l'actrice qui sera à l'affiche de Django le 26 avril prochain et devrait commencer à tourner la saison 2 de The Young Pope.