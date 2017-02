Cécile de France et Clotilde Courau ouvrent en beauté la Berlinale 2017

Sur le tapis rouge berlinois, Toni Garrn a évidemment aimanté les regards, elle qui jouait à domicile. Le succès a été au rendez-vous pour l'ex de Leonardo DiCaprio, qui a brillé dans une robe dorée. Non loin d'elle, Clotilde Courau a fait déclencher une avalanche de flashs, dès son arrivée sur le red carpet. "Plus jamais un mur ne doit séparer des hommes", a clamé l'actrice qui assurait le discours d'ouverture, sous les yeux de Wim Wenders et sa femme Donata Wenders, Heike Makatsch, Kai Pflaume et Jérôme Boateng, Maria Schrader, Veronica Ferres ou encore Julia Stoschek.

La Princesse de Savoie a ensuite laissé place au jury présidé Paul Verhoeven et notamment composé de Maggie Gyllenhaal, remarquée pour sa tenue rose et noire, et la star de Rogue One, Diego Luna. Dieter Kosslick, Julia Jentsch, Olafur Eliasson, Dora Bouchoucha Fourati et Wang Quanan (qui avait gagné l'Ours d'or pour Le Mariage de Tuya dix ans auparavant) complétaient ce jury.