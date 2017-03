Reda Kateb, Cécile de France, Marina Foïs... La France brille à New York

New York devient capitale du cinéma français le temps des "Rendez-vous with French Cinema" ! La métropole américaine accueille la 22e édition de cette manifestation au sein du prestigieux Lincoln Center, et ce du 1er au 12 mars. Pour démarrer les festivités, UniFrance qui organise cette célébration du 7e art hexagonal, a choisi de dévoiler Django, biopic d'Etienne Comar consacré à la légende de la musique, en présence de l'acteur Reda Kateb. Le talentueux comédien a pu compter sur la présence de sa partenaire, Cécile de France.

Au programme de ces rencontres sous le signe de la cinéphilie française, un déjeuner convivial durant lequel les artistes ont pu discuter cinéma autour d'un bon repas et une conférence sur les réalisateurs face aux tourments politiques du monde. C'est ainsi que les heureux participants ont pu croiser Emmanuelle Bercot (La Fille de Brest), Nicole Garcia (Mal de pierres), François Ozon (Frantz), Rebecca Zlotowski (Planetarium), Katell Quillévéré (Réparer les vivants) et Bertrand Bonello (Nocturama). Une exposition d'Agnes Varda "Life is Art" à la galerie Blum & Poe dans l'Upper East Side à New York se tient également dans le cadre de ces Rendez-Vous.

Dimanche 5 mars, c'est Marina Foïs, épatante dans le film Irréprochable et nommée aux César, qui a posé devant l'objectif, accompagné du réalisateur du film, Sébastien Marnier. Le même jour que Marc Fitoussi, qui a signé une oeuvre subtile avec Emilie Dequenne, sur le regard d'une enfant sur la violence du monde de l'entreprise, Maman a tort. Pour terminer la fête, on sait que le film de clôture sera l'épique et passionnant L'Odyssée de Jérôme Salle.



On notera que beaucoup des participants font partie de ceux qui ont été malheureux perdants des César (voire snobés, c'est de Lambert Wilson pour L'Odyssée), ce Rendez-Vous With French Cinema outre-Atlantique est donc l'occasion de saluer leur beau travail pour le grand écran.

La 22e édition des "Rendez-Vous With French Cinema" à New York se tient du 1er au 12 mars. Tous les détails de l'événement sont à retrouver en cliquant ici.