Diane Kruger et Norman Reedus, couple discret qui trinque à l'amour

Instagram se remplit de posts pleins d'amour ce 14 février 2019. La Saint-Valentin permet les plus douces déclarations et certaines stars se prêtent au jeu, telles que Diane Kruger. On peut ainsi découvrir un cliché en noir et blanc d'elle et de son bien-aimé, l'acteur américain Norman Reedus. À l'occasion de la fête des amoureux, le couple n'a pas choisi de s'afficher dans un restaurant ultrachic mais dans une cuisine comme tant d'autres, trinquant avec des verres de vin "à l'amour" ! Le plus beau cadeau, ils l'ont déjà, il est arrivé au mois de novembre dernier : c'est leur petite fille !