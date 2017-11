Diane Kruger amoureuse : Elle explique pourquoi elle ne veut pas en parler

C'est une année 2017 très riche que Diane Kruger a vécue. Professionnellement, elle a remporté le prix d'interprétation à Cannes pour In the Fade (en salles le 17 janvier 2018) et donne la réplique à Catherine Deneuve dans Tout nous sépare (en salles le 8 novembre). Dans sa vie personnelle, l'actrice allemande de 41 ans a surmonté de nombreuses épreuves survenues l'an passé : elle a perdu son beau-père qui tenait une place importante dans sa vie, sa grand-mère, figure essentielle pour la star, et elle s'est séparée de son compagnon Joshua Jackson, après dix ans de relation. Pour le magazine Marie-Claire dont elle fait la couverture, elle aborde sa vie privée, ses douleurs et ses bonheurs, en préservant farouchement son intimité.

Avec Joshua Jackson, star de Dawson et de The Affair avec qui elle a vécu une longue histoire d'amour, Diane Kruger a régulièrement posé lors des soirées mondaines. Elle a aussi fait des confidences sentimentales, parlant ainsi de la thérapie de couple qu'elle a suivie avec lui ou des sacrifices qu'ils ont faits l'un pour l'autre. Cependant, la revue Marie-Claire l'interroge sur la relation à distance qu'elle vit avec Norman Reedus, le vaillant Daryl de Walking Dead qu'elle a rencontré sur le tournage de Sky. Diane Kruger ne veut pas entrer dans les détails et dira simplement qu'elle vit en partie à New York.

Diane Kruger explique néanmoins pourquoi elle choisit désormais de ne plus parler de sa vie privée : "J'ai appris ça... Plus jamais ! Parce que les propos sont forcément déformés, que la vérité est loin de ce que l'on peut colporter sur soi. Ça finit par tout gâcher. Une histoire d'amour est déjà assez difficile à vivre en soi. Lire ce qu'on en dit, c'est découvrir quelque chose de votre couple qui ne vous ressemble pas. Pour toutes ces raisons, je ne préfère pas parler de ce qui m'arrive."

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Marie-Claire du mois de décembre 2017.