Diane Kruger : Son ex Joshua Jackson lui adresse un message trop mignon

Ils ont passé dix ans ensemble, donc qui mieux que Joshua Jackson pour féliciter Diane Kruger ? Sauf que ce couple qui a fait chavirer bien des coeurs à Hollywood n'en est plus depuis plusieurs mois. Qu'importe, "aux anges", l'acteur canadien de 38 ans a eu un message plein de tendresse pour son ex, qui a reçu hier soir du Prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes 2017 pour sa performance dans In the Fade.

"Yes, she Cannes, a-t-il ironisé en reprenant la fameuse formule de Barack Obama, Yes We Can. J'ai été témoin de l'intégrité et du dévouement que tu apportes à chaque rôle, je suis aux anges de te voir recevoir cette reconnaissance que tu mérites. La seule question, c'est pourquoi ça leur a pris autant de temps ! FELICITATIONS, Josh", a posté sur Instagram l'acteur de Fringe et The Affair, quelques minutes après que son ex-fiancée a reçu le prix.