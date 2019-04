Diane Kruger et Rachida Dati, chic spectatrices de la Formule E

Pour la 4e fois, la capitale a accueilli le Paris ePrix, une épreuve comptant pour le championnat de Formule E de la Fédération Internationale Automobile (FIA). Les spectateurs ont pu applaudir la victoire du Néerlandais Robin Frijns (de l'écurie Envision Virgin Racing) sous un ciel alliant éclaircies et pluie.

Sur le circuit de la course automobile, il fallait notamment compter sur la présence de l'actrice et jeune maman Diane Kruger. Celle-ci, souriante et détendue avec ses lunettes de soleil sur le nez et sa couronne de fleurs très printanière sur la tête, n'a pas manqué de prendre la pose pour des photos souvenirs - d'autant qu'elle a eu le privilège de faire un tour d'honneur, en combinaison de pilote, comme elle l'a partagé via Instagram. Elle a par exemple posé auprès de la maire du 7e arrondissement, Rachida Dati (Les Républicains). Les représentants politiques de la capitale étaient nombreux puisqu'on a aussi pu voir l'actuelle maire de Paris Anne Hidalgo (Parti Socialiste) et celle du chic 8e arrondissement, Jeanne d'Hauteserre (Les Républicains).

Parmi les spectateurs étaient aussi présents Jean-Dominique Senard (patron du groupe Renault), Alejandro Agag (créateur du championnat de Formule E FIA), Roxana Maracineanu (ministre des Sports) ou encore Michelle Yeoh au bras de son compagnon Jean Todt, Jamie McCourt (ambassadrice des Etats-Unis en France), Jacques Toubon (le défenseur des Droits), Elisabeth Borne (ministre chargée des Transports, auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire), Alain Prost...

Au début du mois d'avril, il a été annoncé que le contrat de l'ePrix de Paris avec la Formule E était renouvelé jusqu'en 2022. Cette course compte 49 tours sur un circuit de 1,921 km pour une distance de course totale de 94,129 km. En quatre éditions parisiennes, la France n'a gagné qu'une seule fois, l'an dernier, grâce à Jean-Éric Vergne (écurie Techeetah).