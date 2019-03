Diane Kruger lors de sa grossesse : son baby bump dénudé dévoilé par son chéri

Au début de leur idylle, Diane Kruger et Norman Reedus étaient particulièrement discrets. Aujourd'hui, les amoureux s'affichent de plus en plus ensemble, sur les tapis rouges mais également sur Instagram. Maîtrisant leur image, l'actrice allemande et son homologue américain ont joyeusement célébré leur amour en différentes occasions. Lors de la Saint-Valentin, l'héroïne de Benjamin Gates avait publié un cliché en noir et blanc simple et tendre. Pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2019, c'est le fameux Daryl de Walking Dead qui a publié une photographie aussi belle qu'éloquente. On peut admirer la star allemande enceinte, adossée contre une Chevrolet Camaro, pieds nus, en sweat à capuche et le ventre à l'air. En légende, il écrit : "Cette badass [dure à cuire, NDLR] #journéeinternationaledesfemmes. Tous les jours."