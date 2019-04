Diddy : "Prends soin de mes bébés", les derniers mots de son ex avant de mourir

La planète Rap vit un long deuil. Avant l'assassinat de Nipsey Hussle, elle pleurait déjà la mort de Kim Porter. Son ex-compagnon, Diddy, lui rend hommage en posant avec leurs enfants en couverture du magazine Essence et révèle les derniers mots qu'elle lui a dits avant son décès.

"Ce jour-là, mon monde s'est retourné", explique Diddy à Essence. Le super-producteur de musique et homme d'affaires de 49 ans partage la couverture du nouveau numéro du magazine avec ses filles D'Lila Star et Jessie James, jumelles de 12 ans nées de sa relation avec Kim Porter. En interview, il révèle les derniers mots que son ex-compagne lui a adressés, avant de disparaître.

"Elle ne se sentait pas bien, trois jours avant de mourir. Elle avait la grippe et a envoyé les enfants chez moi pour qu'ils ne soient pas malades. Un soir, je m'assurais qu'elle allait bien, et elle m'a dit, 'Puffy, prends soin de mes bébés'.Elle m'a dit ça avant de mourir", raconte Diddy.

Kimberly Porter est morte le 15 novembre 2018, à l'âge de 47 ans. Elle a succombé à une pneumonie franche lobaire aiguë, cause du décès confirmée par le bureau du médecin légiste en charge de son autopsie à Los Angeles.

La jeune femme avait quatre enfants : Quincy, né d'une précédente relation et adopté par Diddy, Christian (21 ans) et les jumelles D'Lila Star et Jessie James.

La joyeuse famille apparaît dans une vidéo des coulisses de leur séance photo pour Essence. Diddy et Kim Porter s'y étaient déjà affichés, en 2006.