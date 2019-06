Didier Barbelivien : Rare sortie avec ses jumelles et sa jeune compagne

Invité à la soirée d'inauguration de la 36e Fête Foraine des Tuileries à Paris,Didier Barbelivien (65 ans) est venu accompagné de ses filles jumelles Louise et Lola (9 ans) ainsi que de sa compagne Laure Bardini (36 ans). Le 21 juin 2019, il a ainsi découvert les 60 attractions de cette fête incontournable à Paris, entouré de sa petite famille. Barbes à papa, pommes d'amour, crêpes, gaufres, churros, beignets et guimauves, le clan a pu savourer un instant privilégié. Père de deux fils plus âgés nés de précédentes unions (David, 38 ans et Hugo, 14 ans), Le chanteur et parolier a accueilli avec Laure ses deux petites jumelles en 2010, le jour de Noël.

Très amoureux de Laure, il confiait au magazine Paris Match en octobre 2009 :"Lorsque j'ai rencontré Laure, j'avais 51 ans, elle en avait 22. La différence d'âge nous a effrayés, mais plus on se connaissait, plus on devenait amoureux (...) En plus d'être ma femme, Laure est mon meilleur pote. Notre relation est simple et élégante. Ça fait cinq ans que ça dure et on est bien comme ça. Dans une histoire d'amour, on n'est ­jamais sûr de rien, je sais... Mais c'est la première fois que je vis ça."

Auteur de plus de 2000 chansons, Didier Barbelivien a également croisé de nombreuses célébrités françaises à cette soirée organisée par le décrié roi des forains Marcel Campion. Il y avait ainsi Pierre-Jean Chalençon, Pascal Soetens, Smaïn et sa fille, Michaël Youn, Régine ou encore Caroline Barclay, Nicole Garcia, Patrick Mille, Sylvie Ortega Munos qui étaient aussi de la fête.

La Fête Foraine au Jardin des Tuileries est ouverte du 21 juin au 25 août 2019 à Paris.