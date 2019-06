Pierre-Jean Chalençon piégé par Cyril Hanouna ? Le collectionneur "blessé"

Rien ne va plus pour Pierre-Jean Chalençon depuis son passage dans Touche pas à mon poste. Après avoir été écarté du casting de Danse avec les stars à la suite de son passage dans le programme de C8 et après avoir lynché le patron de TF1 (avant de s'excuser), voilà qu'il semble en vouloir à Cyril Hanouna.

Télé Star a donné en exclusivité des nouvelles du collectionneur qui est au coeur de toutes les polémiques depuis le 11 juin. Celui-ci a visiblement passé un week-end compliqué. L'acheteur d'Affaire conclue est "touché et blessé" et "il se rend compte qu'il a été la victime collatérale de la guerre entre Cyril Hanouna et TF1", écrit le site.

"Une source nous confie qu'il regrette d'avoir été parler de Danse avec les stars dans Touche pas à mon poste, conscient que Cyril Hanouna a bien aidé à ce qu'il soit évincé du programme de TF1", ajoute Télé Star, tel quel. Rappelons que Cyril Hanouna avait en effet appelé Ara Aprikian, directeur des programmes de la première chaîne d'Europe, afin de lui demander si ça ne le dérangeait pas que l'amateur d'art soit à la fois dans DALS et dans TPMP, où il tiendra une chronique autour de l'Histoire.

L'indiscret veut-il dire que Pierre-Jean Chalençon estime avoir été manipulé par le trublion de C8 ?

Toujours enclin à répondre aux attaques, Cyril Hanouna réagira certainement d'ici peu !