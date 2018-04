Doc Gynéco et sa fille : "Je ne laisse pas le sujet de la sexualité à sa mère"

Dans la grande interview que Doc Gynéco vient d'accorder au magazine Public, le rappeur français ne parle pas seulement de son amour immodéré pour "les bourgeoises", comme son ex-compagne, l'écrivaine et chroniqueuse dans On n'est pas couché, Christine Angot. D'ailleurs il révèle qu'il "s'interdit de se remettre avec elle" parce qu'elle est avec son meilleur ami. Dans la même interview, il sait se faire plus tendre et subtil, notamment lorsqu'il parle de ses enfants...

À 43 ans, Doc Gynéco, actuellement célibataire, est père de trois enfants : Bruno, Jeanne et l'aînée Jerusalem-Alda (19 ans), tous nés de son mariage avec une amie d'enfance dans les années 1990. Dans 1000%, son nouvel album attendu le 27 avril 2018 chez Mercury, le premier single s'intitule Ma fille. Il est bien sûr dédié à son aînée dont il dit ne pas être inquiet des fréquentations : "Non, pas du tout. J'ai essayé d'être un père avec les mêmes attributs qu'une mère. Je suis très cool avec mes trois enfants, je ne leur ai jamais donné d'ordre. Avec ma fille, on parle de tout, je ne laisse pas le sujet de la sexualité à sa mère, par exemple. Je veux être son meilleur ami plutôt que son père. Elle se confie beaucoup, me présente ses petits copains."

Cette façon d'envisager la paternité peut paraître laxiste, elle est aussi une réaction à sa propre enfance et à son père : "Je recevais des raclées à chaque bulletin, je les cachais d'ailleurs ! Mon père était comme ça. C'est un blanc qui vit en Guadeloupe et qui croyait aux vertus du martinet, je n'ai pas voulu ça pour mes enfants."

Alors que son album est attendu à la fin du mois, Doc Gynéco est toujours en tournée avec le Secteur Ä, un collectif hip-hop qui réunit toutes les stars des années 1990 comme Ministère Amer, Stomy Bugsy, Arsenik, Neg Marrons, Passi, Mc Janick et Pit Bacardi.

L'intégralité de l'interview de Doc Gynéco est à retrouver dans Public en kiosques le 20 avril 2018.