Doc Gyneco s'interdit de se remettre en couple avec Christine Angot

En pleine promotion de son nouvel album "1000%" et de la tournée de Secteur Ä, le rappeur évoque une nouvelle fois ses amours et notamment sa relation avec la chroniqueuse de "On n'est pas couché" Christine Angot.

À 43 ans, Doc Gynéco n'a pas dit son dernier mot. Bruno Beausir – le vrai nom du chanteur – publie un nouvel album à propos duquel il livre de nombreuses confidences. Certaines d'entre elles concernent l'un des chroniqueurs de Laurent Ruquier dans l'émission de France 2 On n'est pas couché, Christine Angot. Aussi improbable que cela puisse paraître, le membre du Secteur Ä et la romancière de 59 ans se connaissent intimement, une relation amoureuse que le rappeur évoque à nouveau pour Public dans son dernier numéro. À lire aussi Selena Gomez, in love, envisage de se remettre en couple avec Justin Bieber Doc Gyneco : Son ex Christine Angot en couple... avec l'un de ses amis proches Alors que le magazine tente de savoir s'il est toujours en contact avec son ex-compagne et si un retour de flamme serait possible, Doc Gynéco confirme avoir de ses nouvelles. "On se parle toujours mais je m'interdis de remettre ça parce qu'elle est avec mon meilleur ami", déclare-t-il. Cette confidence n'est pas une grande nouveauté puisqu'il l'avait déjà formulée lors de son passage sur le plateau de Salut les Terriens (C8) le 14 avril dernier. "C'est la meuf à Charlie. En fait, elle sort avec l'un de mes meilleurs amis", avait-il livré à Thierry Ardisson, avec ou sans l'accord de Christine Angot ? Probablement sans... Catégorisée dans les femmes bourgeoises par Public, la chroniqueuse d'On n'est pas couché fait partie du profil de conquêtes recherchées par Doc Gynéco. "Elles ont une sexualité sans tabou, avec une intellectualisation de la chose. Avec elles, il n'y a pas de cri sans amour, alors que lorsque je vais boire un café avec une fille du quartier, il y a des cris mais c'est pour le paiement du loyer ou pour remplir le réfrigérateur, ce sont des cris plus concrets", explique-t-il. Lors d'une interview accordée à Next en 2016, Doc Gynéco, papa d'une fille de 19 ans prénommée Jerusalem-Alda, s'était épanché sur son histoire avec Christine Angot : "Ce que j'aime chez Christine, c'est son côté araignée, veuve noire... On m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas plaint, mais c'est ce que j'aime chez elle. C'est comme ça qu'elle nourrit son art : elle mange ses amants." La romancière s'est aussi livrée sur le sujet dans son roman Le Marché des amants dans lequel elle évoque de façon assez crue sur une nuit torride qu'elle a passée avec lui. L'intégralité de l'interview de Doc Gynéco est à retrouver dans Public en kiosques le 20 avril 2018.

