Dominique Strauss-Kahn marié : Il a épousé Myriam L'Aouffir à Marrakech

Dominique Strauss-Kahn et Myriam L'Aouffir se sont mariés ce week-end, selon les informations du Parisien. "Oui, il s'est marié avec Myriam à Marrakech, là où ils vivent", a affirmé un proche de l'ancien Directeur général du Fonds monétaire international (FMI) au quotidien.

Il s'agit du quatrième mariage de l'ancien homme politique du parti socialiste et maire de Sarcelles. Son troisième mariage, avec la star de l'info Anne Sinclair, était sans aucun doute le plus médiatique. Dominique Strauss-Kahn venait de divorcer de Brigitte Guillemette, emportée par un cancer en 2007, mère de sa petite dernière, Camille, née en 1985. Ses trois aînés - Vanessa (1973), Marine (1976) et Laurin (1981) – sont nés de son premier mariage, avec Hélène Dumas en 1967. L'existence d'un enfant caché, né en 2010, a été révélée en 2015.

Mariés en 1991, Anne Sinclair et DSK traverseront deux décennies et des épreuves côte à côte, coûte que coûte. Après l'affaire du Sofitel en 2011, qui met fin au probable destin présidentiel de Strauss-Kahn, le couple annonce sa séparation en juillet 2012. Moins d'un an plus tard, le divorce est prononcé. Et, en mai 2013, Dominique Strauss-Kahn monte les marches du Festival de Cannes au bras de Myriam L'Aouffir, alors responsable communication online de France télévisions.

Dominique Strauss-Kahn, 69 ans, est désormais homme d'affaires et consultant. Myriam L'Aouffir, née à Rabat au Maroc en 1968, a créé une agence de communication numérique il y a trois ans et demi.

Mardi 5 octobre, DSK participait à un hommage privé à l'ancienne ministre et sénatrice Nicole Bricq, morte le 6 août à l'âge de 70 ans. Au Conseil économique, social et environnemental, devant François Hollande, Emmanuel Macron et de nombreuses personnalités, principalement de gauche, DSK a rendu hommage à la défunte tout en, selon la presse politique, envoyant un message personnel au président : "Les valeurs de gauche et les valeurs de droite ne sont pas les mêmes."

Depuis son divorce, Anne Sinclair est remontée sur le ring de l'info en prenant les rênes du Huffington Post français. Elle a également refait sa vie auprès de l'historien et académicien Pierre Nora.