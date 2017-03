Donald Trump : Enquête ouverte après un incident impliquant son petit-fils...

Donald Trump (au centre) et (de gauche à droite) son fils Donald Jr Trump, sa femme Melania Trump, sa fille Ivanka Trump et son fils Eric Trump et devant ses petits enfants Kai Trump et Donald Trump III (les enfants de Donald Jr Trump) - Donald Trump, candidat aux primaires du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2016, participe en famille à l'émission "Today" à la Trump Town Hall, Rockefeller Plaza à New York, le 21 avril 2016. © Sonia Moskowitz/Globe Photos via ZUMA Wire/Bestimage21/04/2016 - New York