Donald Trump Jr. radin et infidèle : les dessous d'un divorce inévitable

On en sait plus sur les raisons qui ont poussé l'épouse de Donald Trump Jr., fils aîné de Donald Trump et de son ex-femme Ivana, à demander le divorce. Pour rappel, les documents ont été déposés le 13 mars 2018 dans un tribunal de New York, alors que les sondages placent son beau-père de président au plus bas dans les sondages.

Selon de nouveaux éléments apportés le 19 mars par la Page Six, Vanessa Trump en avait assez que son époux la traite "comme une citoyenne de seconde zone". Marié depuis 2005 à l'ex-mannequin, Donald Trump Jr. se serait montré particulièrement "radin" au cours des treize années qu'a duré leur mariage. "Il ne l'aidait pas beaucoup et ne lui donnait pas beaucoup d'argent. Elle n'a pas une vie luxueuse et a rarement les moyens de payer une addition pour dîner", a glissé une source.

"Don Jr. n'a jamais été généreux financièrement. Vanessa devait compter sur l'aide financière sa mère pour ses besoins personnels", a ajouté une seconde source. Un porte-parole de Vanessa Trump a néanmoins démenti ces déclarations, assurant qu'elles étaient "infondées" et "ridicules".

Elle n'arrivait plus à faire semblant

D'autres sources ont confirmé que les problèmes conjugaux de Vanessa et Donald Trump Jr. remontaient à plusieurs années, et même à "avant leur mariage en 2005". Les tensions seraient particulièrement revenues lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis en novembre 2016. "Ils avaient des problèmes bien avant de se marier. Les gens disaient à Vanessa de ne pas se marier avec lui. Elle se renseignait auprès d'avocats spécialisés dans le divorce avant la présidence. Personne ne s'imaginait que Donald Trump gagnerait. Il a gagné et elle a décidé de rester jusqu'à la fin du mandat. Mais elle n'arrivait plus à faire semblant", a-t-on poursuivi. Autant d'affirmations qui ont également été démenties.

Une rumeur qui n'a toujours pas été démentie est en tout cas celle de la relation adultère de Donald Trump Jr. avec Aubrey O'Day. Le magazine Us Weekly rapporte en effet que l'entrepreneur de 40 ans a trompé son épouse avec la chanteuse de 34 ans entre 2011 et 2012. Le duo s'était rencontré sur le tournage de l'émission The Celebrity Apprentice, produite par Donald Trump. "Lorsqu'ils ont débuté leur liaison, cela a été instantanément sérieux. Il lui a dit qu'il n'était plus avec sa femme, qu'ils étaient séparés et qu'il ne l'aimait plus. Aubrey était très amoureuse de lui. Elle a vraiment cru qu'ils se mettraient ensemble", a glissé une source proche d'Aubrey O'Day.

L'idylle s'était finalement terminée lorsque Vanessa Trump avait découvert des échanges d'e-mails entre son époux et sa maîtresse. A l'époque, Vanessa et Donald Trump Jr. étaient parents de Kai (10 ans), Donald III (9 ans) et Tristan (6 ans). Après leur réconciliation, deux autres enfants sont nés : Spencer (5 ans) et Chloe (3 ans).