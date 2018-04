Donald Trump "trop occupé" pour acheter un cadeau d'anniversaire à Melania

Où est passé le temps où l'amour et le romantisme régnaient à la Maison Blanche... C'était avant que Barack Obama ne cède sa place à Donald Trump lors de son investiture en janvier 2017. Si l'ancien président ne manque jamais de célébrer comme il se doit l'anniversaire de son épouse Michelle sur les réseaux sociaux, Melania Trump n'a reçu aucun mot d'amour de la part de son mari. Surprenant ? Pas vraiment puisque les médias américains ne cessent de relayer que la First Lady est malheureuse à Washington.

L'ancien mannequin qui fêtait son 48e anniversaire le 26 avril 2018 n'a pas de reçu de cadeau de la part de son époux. Le président américain a lui-même déclaré n'avoir rien offert à son épouse, révélation formulée au cours d'une interview téléphonique accordée à son émission préférée la matinale de Fox News. "Bonjour, j'ai choisi un jour très, très spécial car c'est l'anniversaire de Melania. Donc je me suis dit, faisons ça pour l'anniversaire de Melania. Joyeux anniversaire Melania !", a-t-il débuté, prouvant qu'il n'avait pas oublié en quoi le 26 avril était une date particulière. Mais l'attention s'est arrêtée là. "Je ne devrais pas trop en parler car ça risquait de m'attirer des ennuis. Je ne l'ai peut-être pas trop gâtée. Mais je vais vous dire : elle a fait... Je lui ai trouvé une très belle carte. Vous savez, je suis trop occupé pour partir à la recherche de cadeaux, ok ? Je lui ai trouvé une très belle carte et de très belles fleurs", a-t-il ajouté. Le président américain ne dispose-t-il pas d'assistants qui auraient pu l'aider dans cette démarche ?

Lors de la visite officielle de Brigitte et Emmanuel Macron aux États-Unis, Melania Trump a à nouveau fait parler d'elle en résistant à son mari à la Maison Blanche. Le président américain a dû insister pour réussir à attraper la main de son épouse lors de la cérémonie d'accueil qui s'est déroulée le 24 avril 2018, au cours de laquelle la First Lady, stylée, portait un imposant chapeau blanc. Les images n'ont bien évidemment pas manqué de faire le tour de Twitter.