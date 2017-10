Dounia Coesens : Ce qui pourrait la faire revenir dans Plus belle la vie

Dounia Coesens fera son retour à la télévision ce mercredi 25 octobre 2017 dans un épisode inédit de la saison 3 de Nina (France 2). Elle y incarne une jeune femme, "garçon manqué" venue avec son père qui se plaint de douleurs aux reins comme elle l'a expliqué à Télé Loisirs.

Sans surprise, l'actrice de 29 ans n'a pas échappé à une question sur Plus belle la vie (France 3), série qui l'a fait connaître du grand public en 2004. "Pour l'instant je n'y pense pas. Mais si on m'appelle pour un prime ou pour quelque chose comme ça, pourquoi pas. Dans ce cas, je voudrais avoir un regard sur l'écriture, savoir pourquoi je reviens, créer quelque chose d'intéressant... Il faudrait que ça me plaise. En revanche, ce ne serait pas à long terme, mais plutôt pour une courte durée", a-t-elle répondu après qu'on lui a demandé si elle pourrait faire son retour au Mistral.

Après quoi, elle a précisé que des fans lui écrivaient pour lui signifier qu'ils aimeraient la revoir dans Plus belle la vie car son personnage leur manque : "Ce sont des petites attentions qui font plaisir."

Pour rappel, Dounia Coesens avait fait ses débuts dans la série à tout juste quinze ans. Elle y incarnait Johanna Marci, un rôle qu'elle a campé durant dix ans. Elle a donc vu son personnage passer de l'adolescente capricieuse et à une femme d'affaires embourgeoisée.