Dounia Coesens (PBLV) et Marwan Berreni en couple ? L'actrice réagit

Dounia Coesens et son collègue de Plus belle la vie Marwan Berreni s'offrent du bon temps aux Etats-Unis. Les deux acteurs, qui incarnent respectivement Johanna Marci et Abdel Fedala, sont actuellement en vacances à Chicago. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à partager leur beau voyage avec leurs fans, sur Instagram. Match de baseball, restaurants ou visites... ils dévoilent tout.

Et, sans surprise, certains internautes se sont demandés si Dounia Coesens et Marwan Berreni forment un couple. Une rumeur que la belle brune de 29 ans n'a pas laissé courir bien longtemps. "We love #Chicago !! @marwanberreni #bestfriend #road66 #itisthebeginning#seeyoulater #compagnondevie#loveyoumyfriend", a-t-elle légendé une photo sur laquelle elle apparaît au côté de Marwann.