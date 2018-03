Drew Barrymore n'est pas enceinte, elle est "juste grosse"

C'est ce qu'on appelle du body shaming ordinaire. Actuellement en promotion pour la saison 2 de la série comique The Santa Clarita Diet, Drew Barrymore a notamment fait un détour par le Late Show de James Corden. Face à l'animateur britannique, elle a raconté son étrange rencontre avec une fan persuadée qu'elle était enceinte...

La scène se passe à la sortie d'un restaurant dans lequel Drew Barrymore, des copines à elles et leurs enfants, venaient de manger. "Cette femme m'a stoppée et m'a dit, 'Mon Dieu, vous avez plein d'enfants' et j'ai répondu 'Eth bien ils ne sont pas tous à moi, je n'en ai que deux'", raconte la maman d'Olive (5 ans) et Frankie (3 ans). Elle poursuit : "Puis elle m'a sorti : 'Et vous êtes enceinte de toute évidence !' Je l'ai regardée et j'ai littéralement lâché : 'Non, je suis juste grosse là.' Je me suis barrée du restaurant et je ne vais pas mentir, je me suis dit 'Oh, c'était dur, là'."

Et de glisser avec humour : "J'étais en mode 'je vais raconter cette histoire pour me moquer de moi-même'. Mais quelle connasse !"

Sauvée dans son divorce

Le 22 mars, la donc pulpeuse Drew Barrymore irradiait sur le tapis rouge pour la première de la saison 2 de Santa Clarita Diet. L'actrice révélée par E.T. y incarne toujours Sheila Hammond, une mère de famille qui souffre de crise de cannibalisme après avoir été mystérieusement transformée en morte-vivante et qui n'arrive pas toujours à contrôler ses pulsions meurtrières. Dans cette saison 2, elle doit lutter pour garder le secret sur ce quotidien, d'autant qu'une autre personne, elle aussi assoiffée de sang, laisse des traces. La série comique est d'ores et déjà disponible sur Netflix.

Pour Drew Barrymore, tourner Santa Clarita Diet a été une excellente manière d'exorciser son récent divorce avec le père de ses deux filles, Will Kopelman. Dans une interview pour le Sunday Today with Willie Geist, elle explique avoir quitté le métier d'actrice pour élever ses enfants. "Mais un changement est survenu dans ma vie et je me suis séparée de leur père. Ça a été un moment très difficile", raconte-t-elle. Elle traverse "une période sombre" de sa vie lorsqu'on lui propose le projet complètement délirant de Santa Clarita Diet. "Parfois quand vous pensez que quelque chose arrive au pire moment et semble être la pire des idées, il s'avère en fait qu'elle devient ce qui va vous sauver et vous tirer vers le haut, vous donner du pouvoir et un nouvel objectif", confie la star de 43 ans, très positive.