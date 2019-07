Dua Lipa et Anwar Hadid en couple : enlacés, ils ne se cachent plus

Selon plusieurs sources, Dua et Anwar se seraient rapprochés lors de la fête d'anniversaire de ce dernier. Anwar a fêté ses 20 ans à Malibu début juillet. Le couple présumé aurait depuis partagé plusieurs rendez-vous galants.

Avant cette nouvelle idylle, Dua Lipa était en couple avec le chef et mannequin Isaac Carew. Leur dernière apparition publique remontait au 6 mai 2019, date du Met Gala, à New York. Dua et Isaac se seraient séparés à cause de leurs emplois du temps respectifs incompatibles.

Côté coeur, Anwar Hadid sortait avec l'actrice Nicola Peltz. Il a également flirté avec une fameuse amie de ses grandes soeurs : Kendall Jenner.