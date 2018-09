Dustin Johnson et Paulina Gretzky : Elle l'efface d'Insta, la rumeur s'emballe

Dans le monde 2.0 des amours stars, c'est une démarche qui ne saurait passer inaperçue : Paulina Gretzky, sublime fille de la légende du hockey sur glace Wayne Gretzky, a supprimé de son compte Instagram toutes les images du golfeur Dustin Johnson, qui n'est autre que son compagnon depuis 2013 et le père de leurs deux enfants, Tatum (3 ans) et River (1 an). Fiancés quelques semaines après leur rencontre mais toujours pas mariés depuis, auraient-ils rompu ? La rumeur n'a pas mis longtemps à prendre forme et, avec elle, d'autres spéculations.

Celles ayant trait à d'éventuelles infidélités de la superstar de la petite balle blanche, numéro un mondial en 2017 et 2018 (fraîchement dépossédé le 10 septembre de son trône par l'Anglais Justin Rose à la faveur de sa 2e place au BMW Championship), ne sont pas restées sans suites.

Une "famille", d'accord... Mais un couple ?

Si Dustin Johnson s'est pour l'heure contenté d'un tweet peu explicite, écrivant que "toute relation de couple a ses hauts et ses bas et que, le plus important, c'est [qu'ils s'aiment] énormément et [font] du mieux possible pour être une famille", TMZ.com, qui suit attentivement l'affaire, affirme catégoriquement, citant une source de leur entourage proche, que Paulina et lui n'ont pas rompu.

Dans le même temps, une jeune femme dont l'identité a surgi comme étant potentiellement la maîtresse du golfeur, Yassie Safai, est sortie du silence pour démentir formellement toute aventure avec lui : "Je n'entretiens aucune relation avec Dustin et nous n'en avons pas non plus entretenu par le passé, a-t-elle déclaré. J'ai rencontré Dustin Johnson au country club de Sherwood. Je suis tombée sur lui là-bas peut-être quatre fois depuis et oui, j'ai brièvement parlé avec lui, comme n'importe quelle personne aimant le golf le ferait, j'en suis certaine. Je suis sûre que c'est quelqu'un de formidable mais nous ne sommes pas proches amis. Je n'ai jamais rencontré Paulina Gretzky et je ne connais pas la famille Gretzky, mais, une fois encore, je suis certaine que ce sont des gens formidables. Je n'ai rien à voir avec les rumeurs concernant la relation de Dustin Johnson et Paulina Gretzky. Je leur souhait le meilleur. Tout ce que je veux, c'est reprendre le cours normal de ma vie."

TMZ.com conclut sans apporter de réponse, disant qu'un informateur "extrêmement proche" de la famille Gretzky a indiqué que Paulina et Dustin sont toujours ensemble mais ne s'épancheront pas sur les raisons de la disparition des images de lui du compte Instagram de sa belle. Que les admirateurs de cette dernière se rassurent : les photos à la gloire de son corps avantageux qui composent à 98% ledit compte ne sont pas menacées.