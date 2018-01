Eagles : La veuve de Glenn Frey accuse son médecin de négligence

Il y a tout juste deux ans, Glenn Frey, membre fondateur du groupe californien Eagles, est mort des suites notamment d'une pneumonie. Le chanteur et guitariste avait 67 ans. Il était père de trois enfants avec son épouse, la chorégraphe Cindy Frey. Elle accuse aujourd'hui un hôpital de négligences ayant conduit à la mort de son mari.

Selon le New York Post et le site américain TMZ.com, Cindy Frey a déposé plainte contre le Mount Sinai Hospital de New York et le gastroentérologue Steven Itzkowitz. Selon la plainte, Glenn Frey a été soigné par ce médecin du 19 octobre 2015 au mois de novembre. Le rockeur souffrait depuis quinze ans de polyarthrite rhumatoïde. Les différents traitements ont eu des conséquences graves sur sa santé et nécessité une opération chirurgicale des intestins. Selon la plainte, Glenn Frey souffrait de colite ulcéreuse, de problèmes respiratoires et d'une infection, que l'hôpital et le médecin n'auraient pas traités avec sérieux.

Cindy Frey les accuse d'avoir laissé son époux dans un état lamentable : "Ils l'ont rendus malade, mis dans un état de grandes souffrances, il est resté blessé et handicapé jusqu'à sa mort." Glenn Frey est mort deux mois plus tard dans un autre hôpital new-yorkais, le Columbia University Medical Center.

Le fils prodige

Glenn Frey a fondé Eagles en 1971 avec Don Henley. On leur doit les tubes Hotel California et Take It Easy. Leur compilation Their Greatest Hits (1971-1975) est l'un des disques les plus vendus au monde, dépassant les 40 millions d'exemplaires à l'instar du mythique Thriller de Michael Jackson. À la mort de Frey, Don Henley publiait ce communiqué de presse : "Nous sommes en état de choc et de profonde tristesse. Il était l'étincelle, l'homme qui avait les idées. (...) Il avait une connaissance encyclopédique de la musique populaire et une éthique de travail qui ne l'a jamais quitté. Frey était comme un frère pour moi, nous étions une famille, et comme dans la plupart des familles, il y avait quelques dysfonctionnements."

Pour autant, le groupe a vécu quelque chose de magique : le 15 juillet 2017, Eagles se reforme le temps d'un concert au festival Classic West and Classic East. Glenn Frey est remplacé à la guitare et au chant par son fils Deacon. De l'avis de tous, Frey père aurait été fier. Tant et si bien que Deacon partira avec les anciens compagnons de son père lors d'une grande tournée nord-américaine de mars à septembre 2018.