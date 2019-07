Ed Sheeran : Baisers passionnés avec Cherry, avant de se quitter quelques jours

Très discrets sur leur vie privée, Ed Sheeran et Cherry Seaborn ne partagent que de rares clichés de leur histoire sur les réseaux sociaux. Amis d'enfance, le chanteur et la joueuse de hockey de 27 ans se sont mis en couple en 2015, lors d'une fête organisée par Taylor Swift. "On se connaissait depuis longtemps, mais elle est partie vivre aux États-Unis, donc nous nous étions perdus de vue. Je ne m'attendais pas à la revoir, je l'ai croisée un soir de tournée, elle traînait avec l'un de mes potes. (...) Ça n'a pas été sérieux pendant deux mois... et aujourd'hui, je ressens des choses qui ne m'étaient jamais arrivées jusqu'alors", confiait-il à Paris Match en mars 2017. Après trois ans d'amour, l'artiste international s'est fiancé. "Je me suis trouvé une fiancée juste avant le Nouvel An. On est très heureux, amoureux et nos chats sont contents également", avait-il fait savoir sur Instagram.

Leur mariage a été à leur image : tout sauf tape-à-l'oeil. Ni la célébrité, ni l'argent n'auront changé leur manière d'être. Ils se sont mariés en décembre 2018, lors d'une cérémonie intime organisée au domicile d'Ed Sheeran dans le comté de Suffolk, au Royaume-Uni. Parmi leurs invités : pas d'amis célèbres, mais des copains d'enfance et leur famille.