Ed Sheeran fiancé : Le chanteur a demandé la main de sa Cherry !

En couple depuis 2015, Ed Sheeran et Cherry Seaborn se connaissent de longue date puisqu'ils étaient amis d'enfance, comme l'avait révélé la star anglaise en interview. "On se connaissait depuis longtemps, mais elle est partie vivre aux Etats-Unis, donc nous nous étions perdus de vue. Je ne m'attendais pas à la revoir, je l'ai croisée un soir de tournée, elle traînait avec l'un de mes potes. (...) Ça n'a pas été sérieux pendant deux mois... et aujourd'hui, je ressens des choses qui ne m'étaient jamais arrivées jusqu'alors", avait-il avoué à nos confrères de Paris Match en mars 2017.

Cherry est la seule qui sera toujours là

Auprès du journal The Sunday Times, toujours l'année dernière, l'interprète de Shape of You avait de nouveau clamé son amour : "C'est génial de rencontrer des gens célèbres, mais ce n'est pas ça la vie, ce n'est pas la réalité, un jour ça va se terminer. Et je sais que Cherry est la seule personne qui sera toujours là." Trop mignon !