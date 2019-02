Ed Sheeran marié : La cérémonie secrète avec Cherry Seaborn révélée

"C'était très tranquille, juste les plus vieux potes d'école d'Ed, la famille proche et le prêtre, a confié une source du tabloïd. Il ne voulait pas faire d'histoires et souhaitait que ce soit quelque chose rien que pour eux, juste un mini mariage d'hiver." Parmi la quarantaine de convives, aucun des amis célèbres de l'interprète n'aurait donc été convié, ni Taylor Swift, ni John Meyer ou Rita Ora. Toujours selon The Sun, les jeunes mariés prépareraient tout de même une grande fête cet été pour tous leurs amis.

Amis depuis l'enfance, Ed Sheeran et la joueuse de hockey de 26 ans ont entamé leur romance à l'été 2015, en se retrouvant lors d'une soirée organisée par Taylor Swift pour la Fête nationale américaine du 4 juillet. Le chanteur de 28 ans a finalement demandé sa main à sa petite amie en décembre 2017 : "Me suis trouvé une fiancée juste avant le Nouvel An, avait-il alors annoncé à ses fans sur Instagram, tendre photo de couple à l'appui. Nous sommes très heureux et amoureux, et nos chats sont trop contents."