Ed Sheeran marié en secret à Cherry Seaborn : Gêné par cette grande révélation

Ed Sheeran parle d'amour dans ses chansons mais, quand il s'agit de sa propre histoire, le faiseur de tubes est beaucoup moins à l'aise.

Actuellement en tournée en Amérique du Nord, le chanteur britannique de 27 ans aux millions d'albums vendus fait parler de lui pour une actualité qui n'est pas liée à sa musique mais à sa vie privée. Celui qui était en concert au Stade de France en juillet dernier pour deux dates est un homme marié. Pas de grande annonce pour cette belle nouvelle mais beaucoup de timidité et de pudeur.

En interview pour assurer la promotion du documentaire Songwriter qui se penche sur sa carrière et son ascension fulgurante, Ed Sheeran s'est décidé à révéler son statut d'homme marié au média Access. Alors que le journaliste tentait de savoir si les préparatifs de son mariage avec sa fiancée avançaient, le chanteur lui a répondu en lui montrant son annulaire gauche et l'alliance qui s'y trouve, synonyme de cérémonie déjà célébrée dans le plus grand secret. L'interprète de Shape of You n'a néanmoins pas voulu en dire plus malgré le grand enthousiasme de son interlocuteur. "Je ne fais jamais de choses trop publiques", a-t-il simplement rétorqué.

Ed Sheeran avait pourtant partagé ses fiançailles avec ses fans en les annonçant sur Instagram en janvier 2018. "Je me suis fiancé juste avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et amoureux, et nos chats aussi sont choyés", avait-il publié, partageant une photo de lui enlaçant tendrement Cherry.