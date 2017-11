Ed Westwick accusé de viol : le récit détaillé de sa supposée victime...

La parole se libère, bien au-delà des plus gros scandales (Harvey Weinstein, Kevin Spacey ...). Le nom de Kristina Cohen ne vous dit rien et pourtant son glaçant témoignage concerne une personnalité qui a marqué le monde des séries en endossant le rôle de l'impitoyable Chuck Bass dans Gossip Girl : Ed Westwick.

Le célèbre acteur américain de 30 ans, depuis vu depuis dans Wicked City, Snatch avec Rupert Grint, et qui tourne la deuxième saison de la série britannique White Gold, est accusé de viol. Dans un long message posté sur Facebook, sa supposée victime revient sur cette nuit qu'elle détaille. L'agression sexuelle se serait déroulée il y a trois ans, alors que Kristina Cohen fréquentait "brièvement" un producteur, dont elle ne mentionne pas le nom, ami d'Ed Westwick. L'ex-star de Gossip Girl aurait convié le couple à passer la soirée chez lui - la toute première rencontre de la jeune actrice de 28 ans originaire de Los Angeles avec le célèbre comédien.

Le producteur a rejeté la faute sur moi, me disant que j'étais consentante

Ed Westwick n'aurait pas caché ses intentions en suggérant "nous devrions tous baiser", rapporte Kristina Cohen dans son message. Souhaitant partir, l'actrice aurait été sommée de rester par son compagnon, Ed Westwick lui proposant de se reposer dans une chambre d'ami, celle-là même où le viol dénoncé aurait eu lieu. "Donc j'y suis allée et je me suis allongée dans la chambre d'ami où je me suis finalement endormie. J'ai soudainement été réveillée par Ed qui se trouvait sur moi, ses doigts entrant dans mon corps. Je lui ai demandé d'arrêter, mais il était fort. Je me suis débattue autant que j'ai pu mais il m'a attrapé le visage, m'a secouée, me disant qu'il voulait me baiser. J'étais paralysée, terrifiée. Je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus bouger. Il m'a maintenue et m'a violée. Cela a été un cauchemar et les jours qui ont suivi ont été pires", témoigne-t-elle.

Son compagnon de l'époque ne l'a jamais défendue... "Le producteur a rejeté la faute sur moi, me disant que j'étais consentante. Que je ne pouvais rien dire parce qu'Ed enverrait des gens pour moi, qu'il me détruirait et que je pourrais dire au revoir à ma carrière d'actrice. (...) Pendant tout ce temps, je l'ai cru", poursuit-elle.

Dégoûtée de savoir Ed Westwick si populaire et apprécié, Kristina Cohen dit vouloir partager cette douloureuse épreuve pour encourager d'autres femmes à sortir de leur silence. "Des hommes comme Ed utilisent la célébrité et le pouvoir pour violer et intimider, mais continuent de recevoir des éloges autour du monde", déplore la jeune Californienne.

Si son témoignage commence à être repris, Ed Westwick n'a pour sa part pas encore réagi.