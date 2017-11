Ed Westwick accusé de viol : Son ex Jessica Szohr "trouve ça choquant"

Ed Westwick fait l'objet d'une enquête menée par la police de Los Angeles depuis que deux femmes l'ont accusé de viol. "Démoralisé" par ces deux scandales, l'acteur britannique de 30 ans a malgré tout accepté de coopérer avec les autorités bien qu'il nie toute agression sexuelle.

Alors que l'on attendait sa réaction, Jessica Szohr – son ex qu'il a rencontrée sur le tournage de Gossip Girl et avec qui il est resté en couple de décembre 2008 à avril 2010 – a fini par s'exprimer sur ce délicat sujet.

La très jolie Américaine de 32 ans – qui sera présente dans la neuvième saison de Shameless prévue pour 2018 sur la chaîne américaine Showtime –, se dit choquée par les accusations dont Ed Westwick fait l'objet. Celle qui a incarné le personnage de Vanessa Abrams a ainsi déclaré à Cosmopolitan : "Je connais Ed depuis des années et je sais à quel point il est adorable. Je ne pense pas qu'il mettrait qui que ce soit dans une situation pareille. C'est difficile, parce que vous ne voulez pas que quelqu'un que vous connaissez passe par là ou le fasse à d'autres. Sachant que vous avez du mal à y croire, et que vous ne le voulez pas, avec les accusations de ces femmes, on se demande où se place la vérité. Je n'étais pas présente, donc je ne peux pas dire si cela s'est produit ou non. Mais je le connais très bien depuis des années et je trouve ça choquant. J'espère que c'est faux, mais je me sens aussi mal pour tous ceux qui sont dans cette situation, pour ces femmes qui doivent vivre avec ça."

Sachant qu'une enquête est en cours, Jessica Szohr se montre très prudente dans ses déclarations, tout en évoquant le Ed qu'elle connaît, son ami qui a été bien plus que ça. "Vous savez, il me dit que la vérité éclatera tôt ou tard et qu'il espère vraiment que les gens le verront. C'est juste quelque chose de très difficile. Et je dois être très prudente aussi, parce que ce n'est pas mon histoire et je n'étais pas là. Il est donc difficile pour moi de parler en son nom ou au nom de ces filles. Je ne les connais pas du tout, et elles sont peut-être géniales et très sympas, confie l'actrice. Mais de la part du Ed que je connais, qui est mon ami et avec qui j'ai travaillé pendant cinq ans, je trouve ça choquant. C'était choquant", conclut-elle.