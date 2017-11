Ed Westwick accusé de viol : Il répond et dément totalement !

Alors que depuis qu'a éclaté l'affaire Weinstein, un torrent de témoignages de femmes victimes d'agressions sexuelles a inondé la planète, l'acteur britannique Ed Westwick est le dernier en date à se retrouver accusé. L'actrice Kristina Cohen prétend avoir été violée par lui, ce qu'il dément farouchement.

Dans un court message posté sur Twitter ce mardi 7 novembre, peu après les révélations de Kristina Cohen, Ed Westwick a été très clair : il n'a pas violé l'actrice. "Je ne connais pas cette femme. Je ne me suis jamais imposé de quelque façon que ce soit, auprès d'aucune femme. Je n'ai clairement jamais commis le moindre viol", a-t-il écrit. Un démenti court et catégorique de la part de l'acteur de 30 ans, ex-star de la série Gossip Girl, dans laquelle il a longtemps incarné le personnage de Chuck Bass.

Kristina Cohen, une actrice de 27 ans vue dans Ladies Like Us, a raconté sur sa page Facebook le supposé viol dont elle dit avoir été victime il y a trois ans de cela. La jeune femme donne d'ailleurs de nombreux détails, glauques. Elle dit n'avoir jamais évoqué ce viol jusqu'à présent mais, avec la parole qui se libère, elle écrit : "Des hommes comme Ed utilisent la célébrité et le pouvoir pour violer et intimider, mais continuent de recevoir des éloges autour du monde."