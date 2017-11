Ed Westwick : Une deuxième femme l'accuse de viol

Visé par une première accusation de viol par une comédienne américaine de 28 ans, Kristina Cohen, qui a choisi de détailler son agression remontant à 2014 sur Facebook, Ed Westwick se retrouve confronté à de nouvelles allégations alors même que l'acteur anglais de 30 ans a très rapidement nié toute implication dans le premier témoignage.

Aurélie Wynn, une ancienne actrice taïwanaise de 30 ans dont le vrai nom est Aurelie Marie Cao, accuse l'ex-star de Gossip Girl de viol dans un message posté sur Facebook. L'agression se serait déroulée en juin 2014, alors que la jeune brune s'est retrouvée invitée à une soirée avec l'une de ses amies qui était alors en couple avec un acteur de Glee (dont le nom n'est spécifié). "Le soleil a commencé à se lever puisque c'était l'été. Nous avons tous décidé d'aller fermer un oeil le temps de quelques heures puisque nous avions tous des choses à faire la journée suivante et il y avait plein de chambres. Comme Kristina j'ai dit non, il m'a poussé le visage et j'étais impuissante face à son poids. Je portais un maillot de bain une pièce qu'il a déchiré. J'étais sous le choc, je suis aussi toute petite", raconte Aurélie Wynn. Cherchant son amie pour partir, la jeune femme se rend compte qu'elle est déjà partie. N'ayant pas de réseau, elle sollicite alors l'aide d'un autre ami pour qu'il appelle un Uber.

La supposée victime d'Ed Westwick dévoile une autre information dans son message. Elle révèle avoir été en couple avec Mark Salling, l'ex-acteur de Glee reconnu coupable de pédopornographie qui a tenté de se suicider. "Je l'ai dit au garçon que je voyais, Mark Salling", lâche-t-elle. Celui-ci aurait alors rejeté alors la faute de l'agression sexuelle sur elle avant de couper les ponts.