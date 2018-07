Ed Westwick en couple et grillé sur un site de rencontres : "Pauvre Jessica..."

Contactée par The Sun, une "source" a fait part de son incompréhension en découvrant le profil d'Ed Westwick. "Lorsque je l'ai vu, j'ai dû y regarder à deux fois. Cela m'a fait de la peine pour Jessica, après tout ce qu'elle a enduré. Elle est restée à ses côtés tout au long des accusations et le moins qu'elle puisse attendre de lui, c'est qu'il ne soit pas sur cette application", a-t-on confié.

Quatre plaignantes

Les "accusations" concernent quatre femmes qui ont porté plainte contre l'ex-star de Gossip Girl pour viol et agression sexuelle. Fin 2017, deux femmes alors encouragées par le mouvement #MeToo, Kristina Cohen et Aurélie Wynn, avaient confié avoir été sexuellement abusées lors de faits (séparés) qui se seraient déroulés en 2014. Ed Westwick avait démenti les accusations de la première. Dans la foulée, une troisième femme, Rachel Eck, assurait que l'acteur lui avait "attrapé les seins" dans un hôtel à Hollywood, toujours en 2014. Récemment, une quatrième femme, Haley Camille Freedman, assurait avoir été séquestrée au domicile de l'acteur, également en 2014. Après un rapport consenti qui s'est révélé "violent", la styliste explique avoir été violée. Haley Camille Freedman a déposé plainte auprès de la police en mars dernier. Et sa déposition très détaillée fait froid dans le dos.

Ed Westwick n'a jamais réagi aux accusations des trois dernières plaignantes. Jessica Serfaty, quant à elle, a continué d'afficher son soutien.

Fin avril, les autorités en charge de l'enquête à Los Angeles avait expliqué que l'acteur risquait très fortement une mise en examen dans deux dossiers. La justice serait-elle parvenue à obtenir des preuves ? La suite au prochain épisode...