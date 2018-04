Ed Westwick accusé de viols : Une quatrième jeune femme l'accable

Depuis les premières accusations portées contre lui en novembre, Ed Westwick attend sagement que la justice fasse son travail. Fin mars, le parquet de Los Angeles confirmait qu'une enquête était bien ouverte contre l'acteur britannique de 30 ans. Les accusations de viols et d'agressions sexuelles de trois jeunes femmes sont étudiées tandis qu'une quatrième en appelle à la justice.

Selon le magazine américain Us Weekly, la styliste Haley Freedman a enfin déposé plainte. "Je vous confirme qu'Haley a déposé plainte mercredi [4 avril 2018]. Elle rencontrera l'avocat général la semaine prochaine", a fait savoir son porte-parole. La jeune femme de 24 ans a porté plainte pour plusieurs viols. Précédemment, elle avait raconté avoir rencontré Ed Westwick en 2014 lors d'une soirée. Leur premier rapport sexuel était consenti mais se serait très mal déroulé et la jeune femme comptait s'en aller. La star de Gossip Girl l'aurait empêchée de s'en aller, l'aurait ensuite violée sous la douche et violentée à plusieurs reprises. Haley Freedman décrit un jeune homme particulièrement perturbé pour qui le sexe serait inséparable de la violence et de l'humiliation. En l'espace de deux jours de captivité, Haley Freedman aurait été violée à de multiples reprises.

Mise en garde

Ce qui fait froid dans le dos, c'est que des années plus tard, sur une séance photo, Haley Freedman se trouve à travailler avec Jessica Serfaty, l'actuelle compagne de l'acteur. Freedman lui aurait glissé de faire très attention avec Ed Westwick. Pour l'heure, Serfaty feint d'ignorer toutes les accusations qui pèsent sur son compagnon.

Ce dernier est accusé de viols par l'actrice Kristina Cohen et l'ancienne actrice Aurélie Wynn, tandis que l'ancienne assistante Rachel Eck l'accuse d'agression sexuelle. Sans doute conseillé par ses avocats, Westwick a retiré de ses réseaux sociaux les deux messages dans lesquels il niait fermement avoir commis ces crimes : "Je ne connais pas cette femme [Kristina Cohen]. Je ne me suis jamais imposé de quelque façon que ce soit auprès d'aucune femme. Je n'ai clairement jamais commis le moindre viol." Puis : "C'est démoralisant et triste qu'en raison de deux témoignages non vérifiés et faux publiés sur les réseaux sociaux certains puissent en conclure que j'ai quoi que ce soit à voir avec une conduite aussi infâme et horrible. Ce n'est absolument pas le cas. Je coopère avec les autorités pour qu'elles puissent m'innocenter le plus vite possible."

En attendant que la justice américaine ne tire les choses au clair, la BBC qui employait l'acteur dans une adaptation d'Agatha Christie (Ordeal by Innocence) a décidé de le remplacer par un autre acteur tandis que la série White Gold (disponible en France sur Netflix), dont il tient le premier rôle, est en pause jusqu'à nouvel ordre.