Ed Westwick : Accusé de viols, il se réfugie dans les bras de sa compagne

Ed Westwick n'a plus de travail mais il a encore une petite amie. La ravissante Jessica Serfaty, jeune actrice américaine de 26 ans, ne l'a pas quitté alors qu'il est sous le coup d'une enquête de police depuis les accusations de viols et d'agressions sexuelles dont il fait l'objet de la part de trois femmes.

Samedi 20 janvier 2018, Ed Westwick et Jessica Serfaty ont déjeuné ensemble à Los Angeles. La star de Gossip Girl et sa girlfriend semblaient très proches, en témoignent les nombreux baisers qu'ils ont échangés. L'acteur de 30 ans doit se réjouir de pouvoir compter sur sa belle alors qu'il traverse sans aucun doute la période la plus noire de son existence.

En effet, Ed Westwick a été accusé de viol par deux actrices – Aurélie Wynn (30 ans) et Kristina Cohen (28 ans). Les faits remontent tous deux à 2014. Sur Twitter, l'acteur avait tenu à répondre : "Je ne connais pas cette femme [Kristina Cohen]. Je ne me suis jamais imposé de quelque façon que ce soit auprès d'aucune femme. Je n'ai clairement jamais commis le moindre viol." Puis : "C'est démoralisant et triste qu'en raison de deux témoignages non vérifiés et faux publiés sur les réseaux sociaux certains puissent en conclure que j'ai quoi que ce soit à voir avec une conduite aussi infâme et horrible. Ce n'est absolument pas le cas. Je coopère avec les autorités pour qu'elles puissent m'innocenter le plus vite possible." Les deux jeunes femmes racontent la même chose : une fin de soirée chez l'acteur qui tourne au vinaigre. Une troisième, Rachel Eck, l'accuse d'agression sexuelle. Kristina Cohen a porté plainte.

Puisqu'une enquête est en cours, la vénérable BBC a pris ses dispositions. Ed Westwick devait être l'une des stars de la mini-série en trois épisodes Ordeal by Innocence (Témoin indésirable), adaptée d'un célèbre roman d'Agatha Christie, et qui devait être diffusée à Noël. Après en avoir suspendu la diffusion, la chaîne a finalement redistribué le rôle à Christian Cooke. Enfin, la série White Gold (disponible en France sur Netflix), dont Westwick est la star, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La seconde saison ne sera pas diffusée cette année comme précédemment annoncé. En attendant la fin de l'enquête, l'acteur se replie sur ses proches, dont la belle Jessica Serfaty qui a réagi aux diverses accusations en postant cette photo sur Instagram. "Connerie. Je n'y crois pas une seule seconde."