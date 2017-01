Eddy (La Villa 2) confie avoir consommé de la cocaïne !

Révélé dans Secret Story 7 en 2013, Eddy Ben Youssef a ensuite participé aux saison 6, 7 et 8 des Anges (2014, 2015 et 2016), avant de rejoindre le casting de La Villa des Coeurs brisés 2. Si, au départ, il était très apprécié du grand public et des autres candidats de télé-réalité, très vite, certains n'ont pas hésité à se liguer contre lui.

Nombreux sont ceux qui l'ont accusé d'avoir pris la grosse tête. Et Julien Bert (L'Île des vérités 4, Les Anges 6) est allé encore plus loin en assurant lors de différentes interviews qu'il était cocaïnomane. De graves accusations sur lesquelles il s'est épanché au cours de son entretien En toute intimité avec Sam Zirah

Le meilleur ami d'Anaïs Camizuli a admis que cette affaire l'avait beaucoup touché car ce n'était pas vrai. Il a toutefois reconnu avoir déjà consommé de la cocaïne : "Oui, j'ai déjà fumé un joint. Oui, j'ai déjà tapé une trace. Je vais le dire ! Mais de là à dire que je suis cocaïnomane et que je tape du matin au soir, ce n'est pas vrai. (...) Moi je suis là, j'assume. (...) Oui j'ai déjà essayé. Je ne vais pas dire 'comme tout le monde', mais oui..."

Puis, après avoir assuré que plusieurs candidats en consommaient régulièrement, Eddy a précisé : "Il n'y a aucun truc tabou. C'est tabou d'avoir déjà essayé ? Non, je pense que tout le monde l'a fait. Et je pense que je suis l'un des premiers à l'assumer ouvertement (...). On dirait qu'il y a mort d'homme." Tabou, non, mais illégal et dangereux, oui. L'ancien petit ami de Smaïl a donc tenu à mettre ses fans en garde : "Je n'incite personne à prendre de la drogue, qu'on soit bien d'ac­cord."