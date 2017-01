Smaïl (La Villa 2) dévoile la raison de sa rupture avec Eddy !

Smaïl a fait son entrée dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) afin de séduire Eddy. Et il n'a pas fallu bien longtemps avant que le meilleur ami d'Anaïs Camizuli ne succombe aux charmes du brun musclé. Très vite, les deux candidats se sont donc mis en couple. Et leur histoire a duré au-delà du tournage comme l'avait confié "Foufouna" lors de son passage dans le Mad Mag de NRJ12 en juin dernier.

Malheureusement, leur idylle s'est terminée peu de temps après. Une rupture sur laquelle Smaïl s'est confié au cours d'une interview pour Sam Zirah. Ainsi a-t-on appris que leur différence d'âge avait beaucoup joué : "J'ai quand même 35 ans, je vais sur mes 36 ans, Eddy en a 24. Ça fait quand même dix ans d'écart. La seule chose que je craignais, c'était nos vies professionnelles qui étaient totalement différentes. Je bosse la journée et j'ai mes week-ends et lui fait plutôt des bookings en boîte de nuit."

Le fait qu'Eddy ait dévoilé leur idylle sur le plateau du Mad Mag alors que la diffusion n'avait toujours pas débuté a également mis de l'eau dans le gaz entre les anciens tourtereaux. En effet, Smaïl ne s'attendait pas à ce qu'il fasse cette révélation, pas plus d'ailleurs que la production de la télé-réalité qui lui a remonté les bretelles. Malgré sa colère, le coach sportif souhaitait remonter le moral du jeune homme, déprimé par les conséquences de sa révélation.

Mais ce dernier l'a soigneusement évité pendant un temps comme l'a expliqué Smaïl : "Eddy m'envoie un message et me dit qu'il ne va pas bien (...) Je l'appelle, je lui envoie des messages, il ne me répond pas. Il me dit 'je t'appelle dans 10 minutes'. Une heure, deux heures, il ne m'appelle pas. Mais durant ces deux heures, on voit Eddy en train de faire plein de snaps dans la voiture avec ses potes. Il avait l'air d'aller vachement mal..."

Et de préciser : "Il m'appelle peut-être 8 heures ou 9 heures après et moi, je ne réponds pas. Après on a eu des explications, mais on ne s'est plus revus. Il n'y a pas eu de vraie rupture entre Eddy et moi. On n'a jamais réellement rompu."

De quoi espérer un retour de flamme ? Affaire à suivre.