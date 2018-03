Edouard Philippe fait un lapsus coquin devant des gaillards hilares...

Samedi 10 mars, le Premier ministre Edouard Philippe était convié à s'exprimer devant les représentants du rugby français et international, à l'occasion du lancement officiel du comité chargé de l'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France. Pendant son discours, il a fait un lapsus qui a énormément amusé la salle...

Alors qu'il parlait de notre pays, son enthousiasme un peu trop débordant lui a joué des tours... "Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer...", a-t-il lâché en marquant un blanc alors que les rires fusaient de tous les côtés. Et de se reprendre : "La France est une nation qui veut continuer à susciter de grands champions." Conscient du caractère très coquin de son lapsus, il a préféré en rire. "On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé, je ne peux pas le croire... Voilà voilà. Il va falloir que je redevienne sérieux. On ne traduira pas en anglais cette remarque, on la gardera en français", a-t-il ajouté, lui-même très amusé et réprimant un fou rire.

Ce n'est pas la première fois qu'Edouard Philippe fait un lapsus remarqué puisque, à l'Assemblée nationale, il avait confondu sa fonction avec celle d'Emmanuel Macron, en répondant à un député : "Vous craignez que je sois le présid..."